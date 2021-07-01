Разработчики: «ЭпиВакКорона-Н» подходит для ревакцинации

Разработчики сообщили, что «ЭпиВакКорона-Н» подходит для ревакцинации Фото: Олег УКЛАДОВ

Российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» можно применять для повторной прививки, рассказали kp.ru в новосибирском научном центре «Вектор» Роспотребнадзора.

«Ей можно ревакцинироваться из раза в раз. Такая возможность будет у всех лиц, как переболевших COVID-19, так и вакцинированных любой вакциной ранее», – сообщили разработчики препарата.

Как пояснили в «Векторе», основу «ЭпиВакКороны-Н» составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды – фрагменты S-белка нового коронавируса. Отличие от исходного варианта вакцины в том, что два пептида были объединены в один. Как заверили специалисты, это не повлияло на способность препарата вызывать иммунный ответ организма.

Как писал сайт kp.ru, Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции, которая получила название «ЭпиВакКорона – Н». Препарат будет выпускаться в форме суспензии для внутримышечного введения, «1 доза/0,5 миллилитров».