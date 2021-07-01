Чем отличается новая российская вакцина «ЭпиВакКорона-Н»: Семь главных пунктов

На какой стадии готовности сейчас новая вакцина и насколько она будет отличаться от уже применяемой «ЭпиВакКороны», kp.ru пояснили создатели прививки. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Сейчас в нашей стране для массовой вакцинации против коронавируса применяются четыре прививки: «Спутник V» и «Спутник Лайт» НИИ им. Гамалеи, «КовиВак» Центра им. Чумакова и «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора. Недавно стало известно, что новосибирские ученые добавят в пул прививок препарат под названием «ЭпиВакКорона-Н». Чем он будет отличаться от применяемой сейчас вакцины «Вектора» и почувствуют ли это пациенты? Разработчики ответили на 7 главных вопросов.

1. Что означает название вакцины «ЭпиВакКорона-Н»?

- Буква «Н» в названии вакцины означает «новая». Хотя, нам также приятно думать, что в ней можно увидеть географическую отсылку к Новосибирску.

2. Для чего потребовалась новая вакцина?

- «ЭпиВакКорона-Н» – наш ответ на возрастающий спрос и объективную потребность в средствах профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина имеет технологические особенности производства, обеспечивающие значительное масштабирование (то есть проще и легче будет наладить более массовый выпуск препарата. - Ред.).

3. Насколько сильно изменится состав вакцины по сравнению с нынешней «ЭпиВакКороной»?

- Мы не меняли ни действующие, ни вспомогательные вещества вакцины. Ее основу по-прежнему составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды – небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса. Отличие лишь в том, что два из трех пептидов были объединены в один. Это не влияет на их иммуногенные свойства (то есть способность вызывать иммунный ответ. - Ред.) и было сделано с целью оптимизации выпуска вакцины. Но даже такое изменение вакцины по российским законам требует проведения новых клинических исследований.

4. Когда новая вакцина будет зарегистрирована?

- Регистрация – длительный и многоступенчатый процесс. Сейчас мы находимся на самом первом его этапе – этапе подачи заявки. Впереди – обобщение клинических данных, подготовка отчета, который будет рассматриваться Министерством здравоохранения РФ, проверка партии вакцины и т.д.

5. Будет ли «ЭпиВакКорона-Н» использоваться для ревакцинации?

- Несомненно. Как и в случае с исходной вакциной – «ЭпиВакКороной» – вакцина подходит для вакцинации, и ей можно ревакцинироваться из раза в раз. Такая возможность будет у всех лиц, как переболевших COVID-19, так и вакцинированных любой вакциной ранее.

6. Где будет производиться вакцина?

- Планируется, что ее будут производить все организации, которые в настоящее время указаны в инструкции к вакцине «ЭпиВакКорона». Это ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, АО «Вектор-биальгам» и компания «Герофарм». Обновленная технология, которая будет использоваться при производстве вакцины «ЭпиВакКорона-Н», исключительно удобна для масштабирования, и мы готовы передать ее не только потенциальным индустриальным партнерам в России, но и зарубежным коллегам.

7. Заметит ли человек, пришедший на вакцинацию, разницу между вакцинами «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н»?

- Поскольку состав вакцины, по существу, остается неизменным, все ее потребительские свойства останутся прежними.

СПРАВКА «КП»

Дата начала клинического исследования I-II фазы вакцины «ЭпиВакКорона-Н» - 08.04.2021. На этом этапе проверяются безопасность, переносимость, реактогенность и иммуногенность вакцины. Заявленное количество добровольцев - 300 человек.

Дата завершения КИ I-II фазы - 30.09.2021. Регистрация антиковидных вакцин в России проводится, как правило, на основании промежуточных итогов клинических исследований I-II фазы, то есть дожидаться их завершения не требуется.

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