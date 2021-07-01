В «Вектор», заявили, что технология производства "ЭпиВакКороны - Н" позволит наладить массовый выпуск вакцины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Производство российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКороны -Н» позволит закрыть постоянно увеличивающиеся потребности в препаратах от COVID-19, сообщили kp.ru в научном центре «Вектор».

«ЭпиВакКорона-Н» – наш ответ на возрастающий спрос на средства профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина имеет технологические особенности производства, обеспечивающие значительное масштабирование», – заявили разработчики.

В «Векторе» рассказали, что препарат будут производить все организации, указанные в инструкции к вакцине «ЭпиВакКорона». Среди них сам «Вектор», а также АО «Вектор-биальгам» и компания «Герофарм». Как отметили специалисты, технология производства «ЭпиВакКорона - Н» очень удобная для массового выпуска, и «Вектор» готов предоставить ее не только российским производителям, но и зарубежным.

Как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день в РФ регистрацию прошли четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 26 июня четвертый препарат – однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» – поступил в гражданский оборот.