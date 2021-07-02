Минздрав: Все российские вакцины можно использовать для вакцинации переболевших и ревакцинации

Все российские вакцины можно использовать для вакцинации переболевших и ревакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько дней назад, 29 июня, Минздрав России выпустил Временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». В частности, в методичке ведомства говорится, что для вакцинации переболевших и ревакцинации можно использовать все четыре зарегистрированные на сегодняшний день российские вакцины.

Это препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные НИИ имени Гамалеи, «КовиВак» Центра имени Чумакова и «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора.

В Минздраве также подчеркнули важность соблюдения последовательности и сроков введения всех вышеперечисленных препаратов как при первичной вакцинации (не привитых, в том числе переболевших), так и при ревакцинации.

А именно

«Спутник V»: два укола с интервалом 21 день;

«ЭпиВакКорона»: два укола с интервалом не менее 14-21 дня;

«КовиВак»: два укола с интервалом 14 дней (разработчик заявил о планах продлить интервал до 21-28 дней для повышения эффективности выработки иммунитета, но на сегодня такие изменения не внесены в инструкцию);

«Спутник Лайт»: один укол.

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