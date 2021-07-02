В Минздраве перечислили, что должен проверить врач перед прививкой от коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Во Временных методических рекомендациях «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», которые 29 июня выпустил Минздрав России, в частности, говорится о том, что должен проверить врач или фельдшер перед прививкой от коронавируса.

Перед вакцинацией должны быть проведены такие процедуры:

- осмотр пациента, включая осмотр зева (глотки),

- измерение температуры,

- измерение сатурации (уровня кислорода в крови),

- измерение артериального давления и пульса,

- аускультация (прослушивание) дыхательной и сердечно-сосудистой системы,

- опрос об анамнезе (хронические болезни, аллергические реакции и т. д.), а также эпидемиологическом анамнезе, в частности, были ли контакты с больными ковидом за последние 14 дней.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Минздраве также подчеркнули важность соблюдения последовательности и сроков введения всех российских вакцин против коронавируса как при первичной вакцинации (не привитых, в том числе переболевших), так и при ревакцинации.

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