В Минздраве перечислили, что должен проверить врач перед прививкой от коронавируса
Фото: Александр ГЛУЗ
Во Временных методических рекомендациях «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», которые 29 июня выпустил Минздрав России, в частности, говорится о том, что должен проверить врач или фельдшер перед прививкой от коронавируса.
Перед вакцинацией должны быть проведены такие процедуры:
- осмотр пациента, включая осмотр зева (глотки),
- измерение температуры,
- измерение сатурации (уровня кислорода в крови),
- измерение артериального давления и пульса,
- аускультация (прослушивание) дыхательной и сердечно-сосудистой системы,
- опрос об анамнезе (хронические болезни, аллергические реакции и т. д.), а также эпидемиологическом анамнезе, в частности, были ли контакты с больными ковидом за последние 14 дней.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в Минздраве также подчеркнули важность соблюдения последовательности и сроков введения всех российских вакцин против коронавируса как при первичной вакцинации (не привитых, в том числе переболевших), так и при ревакцинации.
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