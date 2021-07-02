Песков заявил, что введение локдауна в России не обсуждается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Введение нового локдауна из-за пандемии коронавирусной инфекции на территории всей России не обсуждается. Чтобы так было и впредь, надо привиться от заболевания. Об этом в пятницу, 2 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что ситуация с пандемией коронавируса в некоторых регионах страны остается напряженной, но власти принимают все необходимые меры.

- Никто не хочет локдауна, возможность его введения в настоящее время не обсуждается. Но всем жителям нашей страны важно пройти вакцинацию от ковида как можно скорее, чтобы вопрос о необходимости локдауна не возникал и впредь, - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как писал сайт kp.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин также говорил, что вместо локдауна кардинальным решением проблемы с пандемией коронавируса в стране является масштабная вакцинация населения от заболевания. Президент России Владимир Путин во время прямой линии говорил, что вакцинация - единственный способ остановить распространение эпидемии.