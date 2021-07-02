Авиакомпания "Россия" возобновила полеты в Турцию Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпания «Россия» возобновила рейсы в Турцию. Об этом сообщает перевозчик.

«Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") с 1 июля возобновила полеты в Анталью (Турция)», - заявила компания.

Как уточняется, рейсы выполняются из санкт-петербургского аэропорта Пулково «по уже привычному расписанию дважды в день». Перевозчик отметил, что на линии эксплуатируются самолеты Airbus A320.

Как писал сайт kp.ru, более десяти российских авиакомпаний возобновили полеты в Турцию 22 июня.

Напомним, 18 июня, оперштаб России по борьбе с пандемией заявил о целесообразности восстановления полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня текущего года. Это произошло после того как, в середине апреля РФ приостановила авиасообщение с Танзанией и Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня, сохранив регулярное авиасообщение между Москвой и Стамбулом сохранилось, но ограничено двумя рейсами в неделю, а в конце мая ограничения решили продлить до 21 июня.