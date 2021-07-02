ВОЗ: Штамм коронавируса "Дельта" обнаружили в 98 странах

Штамм коронавируса "Дельта" обнаружили в 98 странах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Индийский штамм коронавируса «Дельта» обнаружен уже в 98 странах, сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ обратил внимание, что штамм быстро распространяется как в странах с небольшим охватом вакцинации, так и в государствах, где эти показатели высокие. Вариант «Дельта» продолжит эволюционировать и мутировать, предупредил Гебрейесус.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что подавляющее большинство коронавирусных пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, предположительно, заразились штаммом «Дельта».

Как писал сайт kp.ru, в России был выявлен случай заболевания индийским штаммом коронавируса «Дельта плюс». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, женщина, которая переболела штаммом, перенесла заболевание в легкой форме, для нее все закончилось без серьезных последствий.