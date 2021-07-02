Вирусолог: штамм коронавируса «Дельта» чаще нарушает работу желудочно-кишечного тракта, чем обоняния Фото: REUTERS

Штамм коронавирусной инфекции «Дельта» реже поражает рецепторы верхних дыхательных путей, но чаще - желудочно-кишечный тракт. О такой особенности штамма COVID-19 рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Особенности клинической картины при развитии заболевания, вызванного штаммом «Дельта». Это происходит, потому что возбудитель чаще поражает ЖКТ, в меньшей степени рецепторы верхних дыхательных путей», - заявил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва», отметив, что, это объясняется особенностями штамма.

Как писал сайт kp.ru, накануне заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что распространение нового штамма стало основной причиной резкой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекции в Москве.

Напомним, ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что подавляющее большинство коронавирусных пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, предположительно, заразились штаммом «Дельта».