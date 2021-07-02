Глава «Вектора»: Между штаммами коронавируса «Дельта» и «Дельта плюс» нет принципиальных различий

Глава «Вектора» сообщил об отсутствии принципиальных различий между штаммами коронавируса «Дельта» и «Дельта плюс» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Принципиальных различий между индийскими штаммами коронавируса «Дельта и «Дельта плюс» нет, сообщил журналистам генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

Как пояснил глава центра, это фактически одна аминокислотная замена. По словам Максютова, вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора» эффективна против индийского штамма COVID-19, а также против британского, южноафриканского и бразильского штаммов. «Уверяю, что ни одна замена, которая характерна для этих четырех вариантов, не попадает в последовательности пептидов, которые являются основой нашей вакцины», – заявил он.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, что штамм Дельта» реже поражает рецепторы верхних дыхательных путей, но чаще – желудочно-кишечный тракт.

Как писал сайт kp.ru, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что подавляющее большинство коронавирусных пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, предположительно, заразились штаммом «Дельта».