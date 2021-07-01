Как Черноморский флот готовится к новым провокациям НАТО у берегов Крыма: «Вместо бомбометания получат ракетометание!»

В учениях НАТО "Sea Breeze", проходящих сейчас в Черном море, участвуют аж 28 боевых кораблей блока Фото: EAST NEWS

После провокационного вторжения британского эсминца Defender (23 июня) в российские территориальные воды и попытки голландского фрегата Evertsen (24 июня) сунуть нос в Керческий пролив, Черноморский флот РФ переведен в режим особой, предельно высокой бдительности.

Тем более, что в учениях НАТО "Sea Breeze", проходящих сейчас в Черном море, участвуют аж 28 боевых кораблей блока, и кто его знает - не рванет ли кто-нибудь из них снова в сторону морской границы России. А тут еще в акваторию Черного моря подгреб итальянский фрегат "Вирджинио Фазан".

Как сообщили kp.ru в Национальном центре управления обороной РФ, корабли Черноморского флота неусыпно следят за его действиями. Впрочем, как и за всем огромным "стадом" кораблей НАТО, которое бродит пока в нейтральных водах. Возможны ли новые провокации с их стороны? Все может быть. Но теперь "алгоритмы" действий российских сторожевых кораблей и авиации в случае попыток "прорыва" границы будут более жесткими.

Пока новый документ Минобороны РФ держится в секрете, - известно лишь, что вместо предупредительного бомбометания возможно предупредительное "ракетометание" (по курсу корабля-нарушителя разрешено шмалять неуправляемыми реактивными снарядами, которые на дистанции менее опасны для лазутчика, но эффект производят еще более внушительный).

Два июньских провокационных инцидента в Черном море явно говорят о том, что НАТО усиливает нажим на Россию на южном стратегическом направлении и, мягко скажем, нарывается на неприятности. Тем более, что командование блока тупо отказывается признавать Крым российским и этим оправдывает свои заходы в наши территориальные воды. Причем, даже в те районы моря, которые Минобороны России закрыло с апреля по октябрь этого года.

Более того, командование НАТО уже объявило, что его корабли будут болтаться в Черном море на постоянной основе. Хотя в этом ничего нового нет. Эсминцы и фрегаты блока уже много лет челночным способом дежурят в Черном море.

Но тут есть один принципиально важный момент: заходы и выходы кораблей нечерноморских стран регулируются Конвенцией Монтре (1936 г.). По этому международному договору одна нечерноморская страна может послать в Черное море только такое количество кораблей, суммарное водоизмещение которых не будет превышать 45 000 тон (это два-три корабля). И только на 21 день. Зашли, поболтались три недели, - извольте выйти вон. Выбросить Конвенцию на помойку вряд ли легко удастся. Так что "постоянное присутствие" - это пока лишь антироссийский блеф. Но и челночный способ (если он вписывается в требования Конвенции) не запретишь.

Однако в недалеком будущем у НАТО может появиться лазейка, которая позволит обойти Конвенцию. В Турции начато строительство канала "Султан". Его ширина и глубина позволит пропускать в Черное море даже авианосцы. Не говоря уже о количестве других корбалей. Каким будет статус канала, - определять Анкаре. А это уже может очень серьезно перекроить военную ситуацию в Черном море.

Но все это - в будущем. А пока орда кораблей НАТО елозит у наших морских границ ("Sea Breeze" запланирован до 10 июля). Итальянский фрегат "Вирджинио Фазан" под присмотром кораблей ЧФ подползает к району учений. В антироссийском "хулиганстве" и каких-либо провокациях его еще никогда не уличали. А если ему (подобно британскому эсминцу Defender и нидерладскому фрегату Evertsen) прикажут поиграть с русскими в кошки-мышки?

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