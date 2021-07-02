Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы вакцины «Спутник V» Фото: REUTERS

Россия выкупила у Словакии неиспользованные дозы вакцины против коронавируса «Спутник V», поставленной в марте 2021, рассказала журналистам пресс-секретарь Минздрава Словакии Зузана Элиашова.

По словам представителя ведомства, Россия выкупила 160 тысяч дох препарата. За них российская сторона заплатила ту же цену, по которой вакцина была продана Словакии, то есть 9,95 доллара за дозу.

Напомним, 1 марта 2021 года Словакия официально зарегистрировала и одобрила для применения российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», не дожидаясь решения регулятора Европейского союза.

Позже стало известно, что Россия выкупит у Словакии неиспользованные дозы «Спутника V».

Сайт kp.ru писал, что Братислава больше не планирует закупать очередные партии российской вакцины. Министр здравоохранения страны признал, что жители республики в целом теряют интерес к вакцинации от COVID-19, вне зависимости от того, какие препараты им предлагают.