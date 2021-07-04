Moet Henessy согласилась маркировать вина по требованиям российского закона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания LVMH Moet Hennessy согласилась с новыми требованиями российского законодательства о маркировке алкоголя, поставляемого в страну, передает Bloomberg со ссылкой на сообщение производителя.

Продукция компании будет маркироваться как «игристые вина», чего требует поправки в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Изменения в законодательстве привели к приостановке поставок, они возобновятся в ближайшее время, рассказали в Moet Hennessy.

Напомним, в пятницу, 2 июля, компания сообщила российским партнерам о том, что «временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей». Предположительно, руководство Moet Hennessy приняло такое решение из-за внесенных в закон «О регулировании алкогольной продукции» новых поправок. В соответствии с законом «Моет Хеннесси дистрибьюшн рус» (дистрибуционное подразделение Moet Hennessy в России) должен изменить категорию и маркировку продукции с шампанских вин на игристое вино.

Сайт kp.ru разбирался, действительно ли шампанским теперь можно именовать только напиток российского производства.