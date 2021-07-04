Зеленский объявил о принятии на вооружение ракетного комплекса для «уничтожения» Крымского моста

Украина приняла на вооружение ракетный комплекс для «уничтожения» Крымского моста Фото; кадр из видео

Украинские военно-морские силы приняли на вооружение ракетный комплекс «Нептун». На Украине ранее заявляли, что это оружие можно использовать для «уничтожения» Крымского моста.

«Успешно завершены государственные испытания и принят на вооружение отечественный ракетный комплекс «Нептун», который позволяет достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей», – сказал президент республики Владимир Зеленский, выступая на собрании в честь дня ВМС Украины.

Как заявил Зеленский, Киев продолжает «активное наращивание боевых возможностей военного флота за счет отечественного вооружения». Он также сообщил, что морская пехота Украины, сотрудничая с международными партнерами, «совершенствует свою боевую выучку, наращивает инфраструктуру полигонов и пунктов постоянной дислокации».

Как писал сайт kp.ru, гендиректор ГККБ «Луч» Олег Коростелев говорил, что «Нептун» способен уничтожить Крымский мост. По его словам, комплекс на скорости около 900 км/ч на расстояние до 280 км может нести боеголовку массой 150 кг.

Кроме того, о планах использовать «Нептун» для возвращения Крыма говорил командующий ВМС Украины Алексея Неижпап.

В Совфеде РФ ответили, что эти заявления являются провокацией и ни о каких боевых действиях с Россией речи быть не может.

Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Большинство избирателей проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ. Новый статус Крыма не признали в США, на Украине и в странах Евросоюза. Против России и полуострова были введены санкции.