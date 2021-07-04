На Украине озвучили цену уничтожения моста в Керченском проливе

В Незалежной долго отрицали строительство Крымского-Керченского моста, и до сих пор существуют упоротые, утверждающие, что мост – это или голограмма, или декорации «Мосфильма» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная Украина вылетела с Чемпионата Европы (отметим, что команда выступила все же на зависть российским болельщикам, продемонстрировав и характер, и желание играть, разве что, за исключением последнего матча с англичанами), и теперь Киев получил возможность вернуться к свое главной миссии – борьбе с «российской агрессией».

Надобно сказать, что перерыв на футбол в «отражении» этой самой «агрессии», сыграл в некоторой степени хорошую роль для интеллектуальных усилий украинских авторов этих самых концепций «боротьбы» с москалями. И они придумали новые методы. Верховная рада приняла закон о коренных народах Незалежной практически в перерыве между футбольными матчами. Закон сам по себе, мягко говоря, плохо пахнет, но украинские законодатели сделали его еще хуже, заявив, что его правоприменение сведется к лишению русского населения основных прав человека. И не могли скрыть радости по этому поводу.

Еще более радикальные рецепты родились у тех, кто спит и видит себя марширующим в победном параде на Красной площади. Как сообщило издание Defense Expres, Украина намерена открывать огонь на поражение по российским кораблям в Керченском проливе. Для этого, как сообщается, планируется использовать речные бронекатера проекта «Гюрза», беспилотники Bayraktar (которые Киев вроде бы закупил, правда, в очень ограниченном количестве) и вертолеты Ми-14. Насчет БПЛА помолчим, но вот планы относительно вертолетов и катеров не могут не восхищать.

Ми-14 оснащен только противолодочным оружием, то есть торпедами или глубинными бомбами, и какие корабли украинцы собираются ими топить, а речь в первую очередь идет о сторожевиках Погранслужбы ФСБ а противодиверсионных катерах, совершенно непонятно. Еще более умилителен план задействовать «Гюрзы». Пример «Бердянска» ничему украинские ВМС, судя по всему, не научил. К тому же, чтобы нанести хоть какие-то повреждения огнем этих катеров, они должны приблизиться на расстояние выстрела, а вот это охраняющие Керченский пролив подразделения ФСБ и ЧФ России вряд ли им позволят. Если речные катера серии «Гюрза», вообще смогут добраться до искомого квадрата, а не утонут в море во время перехода.

Еще более радикальное предложение озвучил Генеральный директор ГККБ «Луч» Олег Коростелев. Он не только рассказал о возможности уничтожения Крымского моста в Керченском проливе, но и озвучил необходимую для этого сумму – 40 миллионов долларов США. Именно столько требуется, по его словам, для разработки и создания украинского ракетного комплекса «Нептун». Который, по заявленным ТТХ, на скорости около 900 км. в час на расстояние до 280 км. способен нести боеголовку массой 150 кг. правда, для российских систем ПВО такая ракета представляет довольно легкую мишень, пусть даже она может опускаться до высоты трех метров над уровнем волн. Но самое интересное здесь в том, что в полном соответствии с постулатами исключительно украинской логики несуществующий мост (в Незалежной долго отрицали строительство Крымского-Керченского моста, и до сих пор существуют упоротые, утверждающие, что мост – это или голограмма, или декорации «Мосфильма») предлагают уничтожить несуществующим же оружием. Широко разрекламированный Киевом «Нептун» является модификацией старой советской ракеты Х-35, но до сих пор остается в статусе перспективной разработки. То есть этот комплекс надо еще разработать, а потом и произвести.

Вот только они не понимают, что у любой попытки разрушить мост либо потопить российский корабль будет совсем другая цена. И это не 40 миллионов долларов, и даже не миллиарды. У этой цены есть совсем другое название – Украина. Недавний инцидент с провокацией британского эсминца показал, что никто всерьез за Незалежную на Западе вписываться не собирается. Это даже экс-министр иностранных дел Незалежной Павло Климкин признал, будучи на днях в эфире телеканала «Киев». Даже охотников новые санкции вводить против России нет, не то что воевать.

- Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране, - заявил Климкин. - Может быть в Литве на что-то готовы, а в ЕС – нет.

Ну, ребята, главное – Литва с вами. Мощный союзник. Дерзайте, коли разум утратили совсем. Посмотрим.

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