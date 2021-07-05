В Пентагоне опровергли данные об обстреле сил США в Сирии Фото: REUTERS

В США представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто опроверг появившуюся накануне информацию о том, что американские силы в Сирии подверглись ракетному обстрелу.

- Сообщения о том, что американские силы в Сирии подверглись ракетной атаке, не соответствуют действительности, - написал он в своем посте на странице в Twitter.

До этого телеканал Al Arabiya сообщал, что военная база Соединенных Штатов в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор подверглась 4 июля ракетному обстрелу.