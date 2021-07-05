Путин выразил соболезнования президенту Филиппин после крушения самолета Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин направил президенту Филиппин Родриго Дутерте телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением военного самолета на острове Холо. Текст телеграммы в понедельник, 5 июля, опубликовали на официальном сайте Кремля.

- Примите мои глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями авиакатастрофы военно-транспортного самолёта ВВС Филиппин. Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв трагедии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате катастрофы, - отметил Владимир Путин.

Как сообщал сайт kp.ru, военно-транспортный самолет C-130 военно-воздушных сил Филиппин с 85 людьми на борту разбился на юге страны в минувшее воскресенье. Воздушное судно потерпело крушение при попытке сесть на остров Холо: самолет не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу, а после крушения загорелся. По последним данным, погибли 50 человек.