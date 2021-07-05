В России от коронавируса за сутки умерли 654 человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки на территории России врачи зарегистрировали еще 654 летальных исхода из-за коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в государстве от заболевания умерли 138 579 россиян. Об этом в понедельник, 5 июля, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее число летальных исходов после коронавируса за последний день зафиксировали в Москве: там скончались еще 106 инфицированных.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, за минувшие сутки в России выявили 24 353 новых случая заражения коронавирусом во всех регионах, за весь период в стране инфекцией заболели 5 635 294 человека. Выздоровели еще 14 540 пациентов, с начала пандемии - 5 083 441 человек.

Напомним, что сегодня от последствий коронавирусной инфекции умер на 82-м году жизни выдающий советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов.