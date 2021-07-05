Композитор Никитин рассказал о совместной работе с Меньшовым над фильмом «Москва слезам не верит»

Сергей Никитин поделился воспоминаниями о совместной работе с Владимиром Меньшовым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Композитор оскароносного фильма «Москва слезам не верит» Сергей Никитин поделился своими воспоминаниями о Владимире Меньшове. Музыкант признался, что руководство не хотело приглашать его к работе над картиной, но именно Меньшов его отстоял.

«Фильм был уже готов. Музыки не было, хотя какой-то композитор работал. Меня Меньшову порекомендовала музыкальный редактор "Мосфильма" Нина Яковлевна Бланк, она ко мне хорошо относилась. И Владимир Валентинович отстаивал мою кандидатуру на «Мосфильме»: начальство меня не хотело, так как я был не член Союза композиторов», - вспомнил Никтитин.

Композитор добавил, что такую популярность фильму принесло умение Меньшов отстаивать правдивость в каждой сцене.

«Он ведь режиссёр от актерства, и мне кажется, что на съёмочной площадке животом чувствовал фальшь. Поэтому такая популярность фильма «Москва слезам не верит». Хотя, по сути, это сказка, а люди все равно верили, потому что и характеры в фильме, и чувства правдивые», - заявил Никитин в интервью сайту mk.ru.

Владимира Меньшова не стало в понедельник, 5 июля. Режиссер скончался в одной из московских больниц от осложнений после коронавирусной инфекции. Ему был 81 год.

Прощание с Владимиром Меньшовым пройдет 8 июля в Доме кино. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.