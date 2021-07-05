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Общество5 июля 2021 12:16

Похороны Владимира Меньшова пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве

В российской столице состоятся похороны кинорежиссёра Владимира Меньшова
Ксения АНУФРИЕВА
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Похороны Владимира Меньшова пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве

Похороны Владимира Меньшова пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похороны российского и советского режиссера и актера Владимира Меньшова пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на источник в сфере культуры России.

- Владимира Валентиновича похоронят на Новодевичьем кладбище в российской столице. Дата похорон пока что неизвестна, будет объявлена позже, - сообщил собеседник издания.

Сегодня стало известно, что выдающийся кинорежиссёр и сценарист Владимир Меньшов, снявший знаменитые картины «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Актеры, режиссеры, ведущие и жители страны выражают свои соболезнования семье погибшего.

Как писал сайт Kp.ru, заслуженный деятель искусств России Карен Шахназаров, для которого Владимир Меньшов был самым близким другом на протяжении десятилетий, заявил, что вместе с режиссером уходит и советская эпоха.

Умер обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов
В понедельник, 5 июля 2021 года, в Москве на 82 году жизни скончался Владимир Меньшов. Причиной смерти народного артиста России и обладателя премии «Оскар», по предварительным данным, стал коронавирус