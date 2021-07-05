Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию на таджикско-афганской границе Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

В ходе беседы лидеры обсудили проблематику Средней Азии, обменявшись мнениями о ситуации на границе Таджикистана и Афганистана. Кроме того, президенты дали высокую оценку развитию отношений между Россией и Узбекистаном в сфере стратегического партнерства, сообщается на сайте Кремля.

Как писал сайт kp.ru, обстановка в нескольких афганских селах провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном, осложнилась в минувшую субботу, 3 июня. Боевики захватили несколько районов и пограничную комендатуру «Овез» в уезде Хохон. В тот же день стало известно о том, что американская авиабаза Баграм в Афганистане была разграблена сразу после того, как военные США покинули территорию.

Ранее в Кремле заявили, что обеспокоены новым очагом напряженности на границе Афганистана и Таджикистана.