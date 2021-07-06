Причиной инцидента с Ан-26 на Камчатке могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости. Фото: кадр из видео

Причиной инцидента с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке, который перестал выходить на связь этим утром, Камчатке могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости. Об этом во вторник, 6 июля, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию источника в экстренных службах.

- Согласно одной из версий, воздушное судно могло потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования на фоне плохой видимости. Во время полета экипаж самолета о каких-либо проблемах или неполадках не сообщал, это может указывать на стремительность ситуации, - сообщил источник.

Как писал сайт kp.ru, самолет Ан-26 с пассажирами на борту, принадлежащий компании «Камчатское авиапредприятие», перестал выходить на связь утром 6 июля, выполняя рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. Предварительно, на борту находились 28 человек, в том числе 22 пассажира. На поиски самолета направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах.