Росавиация: метеоусловия во время посадки Ан-26 на Камчатке были сложными Фото: Александр ГЛУЗ

Метеоусловия в момент планируемой посадки пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке были сложными. Об этом во вторник, 6 июля, говорится в сообщении Росавиации.

По информации ведомства, во время захода самолета на посадку в окрестностях аэропорта был сильный туман, а горы, которые находятся недалеко от места посадки, были закрыты облаками.

- Во время выполнения регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана примерно за десять минут до момента посадки в аэропорту назначения потерялась радиосвязь с экипажем воздушного судна Ан-26, который принадлежит компании «Камчатское авиапредприятие». В момент планируемой посадки самолета вблизи аэропорта назначения были сложными, - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, причиной инцидента с пропавшим самолетом на Камчатке могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости.