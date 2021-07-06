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Происшествия6 июля 2021 9:27

Росавиация: метеоусловия во время посадки Ан-26 на Камчатке были сложными

В окрестностях аэропорта был сильный туман, а горы были закрыты облаками
Ксения АНУФРИЕВА
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Росавиация: метеоусловия во время посадки Ан-26 на Камчатке были сложными

Росавиация: метеоусловия во время посадки Ан-26 на Камчатке были сложными

Фото: Александр ГЛУЗ

Метеоусловия в момент планируемой посадки пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке были сложными. Об этом во вторник, 6 июля, говорится в сообщении Росавиации.

По информации ведомства, во время захода самолета на посадку в окрестностях аэропорта был сильный туман, а горы, которые находятся недалеко от места посадки, были закрыты облаками.

- Во время выполнения регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана примерно за десять минут до момента посадки в аэропорту назначения потерялась радиосвязь с экипажем воздушного судна Ан-26, который принадлежит компании «Камчатское авиапредприятие». В момент планируемой посадки самолета вблизи аэропорта назначения были сложными, - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, причиной инцидента с пропавшим самолетом на Камчатке могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости.

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