Найдены обломки пропавшего Ан-26 на Камчатке Фото: Василий ПОЛИКАРПОВ

Обломки пропавшего на Камчатке пассажирского самолета Ан-26 нашли за сопкой в 3,8 километра от посёлка Палан. Об этом во вторник, 6 июля, сообщил телеканал «360», ссылаясь на знакомых с ситуацией жителей района.

Местный житель, отец которого был одним из пассажиров самолета, сообщил, что фрагменты воздушного судна обнаружили «на 117-й» - это участок тундры недалеко от Палана, где местные жители чаще всего охотятся. Мужчина сообщил, что его отец-пенсионер летал на самолете в Петропавловск-Камчатский на обследование и возвращался домой в Палану, когда произошло авиакрушение.

Как сообщал сайт kp.ru, самолет Ан-26 перестал выходить на связь и пропал с радаров в районе Паланы, когда начал снижение при посадке. Во время полета экипаж не сообщал о проблемах на борту и не подавал сигналов бедствия. На борту находились 22 пассажира, в том числе ребенок, а также шесть членов экипажа.

В экстренных службах до этого предполагали, что причиной инцидента с пассажирских судно стала ошибка пилотирования при плохой видимости: в районе аэропорта, куда должен был приземлиться самолет был туман, а горы рядом были закрыты облаками.