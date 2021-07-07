Видео поисково-спасательной операции на месте крушения Ан-26 опубликовано в сети

Архивное фото разбившегося на Камчатке пассажирского самолета Ан-26. Фото: Александр Суров/ТАСС

С рассветом на Камчатке возобновились поиски разбившегося самолета Ан-26, в сети появились поисково-спасательной операции на месте крушения воздушного судна, сообщает телеканал «360».

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 6 июля, перестал выходить на связь пассажирский Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в административный центр Карякского округа, поселок Палана. На борту самолета в тот момент находились 28 человек, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выжить не удалось никому.

Самолет разбился менее, чем в четырех километрах от пункта назначения – поселка Паланы. Накануне в МЧС подтвердили сообщения о том, что его обломки были обнаружены на расстоянии 3,8 километров от аэропорта.

Возможной причиной крушения назвали сильный боковой ветер. По словам, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, самолет мог также разбиться при заходе на второй круг при посадке, поскольку была плохая видимость.

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