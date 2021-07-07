На Камчатке в связи с крушением Ан-26 объявили трехдневный траур с 7 по 9 июля

На Камчатке в связи с крушением Ан-26 объявили трехдневный траур Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Камчатке объявлен трехдневный траур в связи с крушением самолета Ан-26, на борту которого находились 28 человек. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

«С 7 по 9 июля по всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия», - говорится в сообщении краевого правительства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 6 июля, потерпел крушение пассажирский Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в административный центр Карякского округа, поселок Палана. На борту самолета в тот момент находились 28 человек, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выжить не удалось никому.

Самолет разбился менее, чем в четырех километрах от пункта назначения. Накануне в МЧС подтвердили сообщения о том, что его обломки были обнаружены на расстоянии 3,8 километров от аэропорта.

Возможной причиной крушения назвали сильный боковой ветер. По словам, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, самолет мог также разбиться при заходе на второй круг при посадке, поскольку была плохая видимость.

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