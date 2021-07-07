На Камчатке найдены тела шести погибших при крушении Ан-26

Архивное фото разбившегося на Камчатке пассажирского самолета Ан-26. Фото: Александр Суров/ТАСС

К этому часу на Камчатке были обнаружены тела шести жертв крушения самолета Ан-26, который разбился недалеко от поселка Палана. Об этом сообщил журналистам источник в экстренных службах региона.

«Да, есть шесть тел», - приводит слова своего собеседника РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пассажирский Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в административный центр Карякского округа, поселок Паланво, потерпел крушение во вторник, 6 июля. На борту самолета в тот момент находились 28 человек, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа. По предварительным данным, выжить не удалось никому.

Поисково-спасательная операция возобновилась в среду с рассветом. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в связи с крушением самолета и гибелью людей объявил в регионе трехдневный траур с 7 по 9 июля.

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