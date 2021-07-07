Испанский военный корабль вошел в Черное море Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 7 июля, испанский военный корабль Rayo вошел в Черное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, где уточнили, силы Черноморского флота РФ приступили к слежению.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля "Райо" ВМС Испании, зашедшего 7 июля 2021 года в акваторию Черного моря», - говорится в сообщении центра.

Отмечается, что корабль Военно-морских сил Испании вошел в акваторию Черного моря для участия в многонациональном учении стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2021.

Напомним, ранее на фоне учений Sea Breeze – 2021 авиация Черноморского флота РФ совместно с авиацией Южного военного округа провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря. Как сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби, Россия никак не препятствует проведению военных учений НАТО и государств-партнеров.