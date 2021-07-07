Песков: заявление МИД Британии о новых заходах кораблей в «воды Украины» вызывает обеспокоенность Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление глава министерства иностранных дел Великобритании о новых заходах британских кораблей в «территориальные воды Украины» вызывает обеспокоенность у российской стороны. Об этом в среду, 7 июля, сообщил в ходе беседы с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как писал сайт kp.ru, накануне Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender около Крыма, заявил, что британские военные суда продолжат заходить в «территориальные воды Украины».

- Сейчас отношения России и Британии находятся в таком подмороженном состоянии. Такие заявления британское стороны вызывают нашу обеспокоенность. Каждый раз при нарушении государственной границы России будут приниматься меры, мы задействуем весь дипломатический инструментарий, - подчеркнул Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил также, что для того, чтобы избежать подобных инцидентов Великобритании просто не следует нарушать российскую границу, тем более таким провокационным образом.