Умер Роберт Дауни-старший, известный режиссер и актер. Фото: YouTube

На 86 году жизни умер известный режиссер и актер Роберт Дауни-старший. Об этом сообщила газета New York Daily News со ссылкой на его жену, писательницу Розмари Роджерс.

По словам Роджерс, актер скончался во сне в своем доме в Нью-Йорке. Дауни-старший долгое время боролся болезнью Паркинсона.

Роберт Дауни-старший является отцом известного по роли Железного человека в фильмах от "Марвел" Роберта Дауни-младшего.

Первой известной работой режиссера стал фильм "Патни Своуп", также положительными отзывами отметилась картина Дворец Грисера". В качестве актера Дауни-старший был задействован в фильмах "Магнолия", "Жить и умереть в Лос-Анджелесе".

Напомним, ранее российский режиссер и актер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции, которой болел режиссер. Как заявили в «Мосфильме», о дате и времени прощания станет известно позже. По некоторым данным, похороны режиссера пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве.