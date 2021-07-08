Пропавший на Ямале частный самолет нашли Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели нашли пропавший на Ямале в четверг, 8 июля, частный двухместный самолет, рассказали в региональном управлении МЧС

Как передает РИА Новости, лайнер пропал в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого округа. Судно было обнаружено спасателями с воздуха. Самолет загорелся, один из находившихся на борту подает сигналы рукой.

Уточняется, что самолет вылетел в 10:00 по московскому времени из села Толька для мониторинга пожарной обстановки в лесах.

Как писал сайт kp.ru, 6 июля 2021 пассажирское судно Ан-26 потерпело крушение недалеко от поселка Палана в Камчатском крае. На борту самолета находились 28 человек, никто из них не выжил. По предварительной версии, причиной крушения самолета стал сильный боковой ветер.

На Камчатке в связи с крушением самолета был объявлен трехдневный траур.

Соболезнования близким погибших в катастрофе Ан-26 на Камчатке выразил президент России Владимир Путин.