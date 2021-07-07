Путин выразил соболезнования близким погибших в катастрофе Ан-26 на Камчатке Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин направил губернатору Камчатского края Владимиру Солодову телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом в среду, 7 июля, сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства выразил свои соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы.

- С прискорбием узнал о катастрофе самолёта Ан-26 около Петропавловск-Камчатского. Трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным и близким. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким жертв катастрофы, - говорится в телеграмме Владимира Путина.

Как писал сайт kp.ru, пассажирское судно Ан-26 потерпело крушение недалеко от поселка Палана в Камчатском крае 6 июля. На борту самолета находились 28 человек, никто из них не выжил. К данному часу спасатели нашли тела 19 жертв трагедии. По предварительной версии, причиной крушения самолета стал сильный боковой ветер.

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