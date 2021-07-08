Черноморский флот следит за судном США в Черном море

Черноморский флот следит за американским судном в Черном море Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Черноморский флот приступил к отслеживанию действий военно-транспортного судна ВМС Соединенных Штатов Америки, которое зашло в Черное море. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

- Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями быстроходного военно-транспортного судна "Юма" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 8 июля 2021 года, — гласит текст сообщения.

Ранее два российских истребителя Су-30 сопроводили патрульный самолет Соединенных Штатов Boeing P-8 Poseidon над акваторией Черного моря. Российские воздушные судна не допустили нарушения государственной границы страны. Как подчеркнули в Министерстве обороны России, весь полет российских военных авиасудов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.