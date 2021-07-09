Российский Су-27 сопроводил французский самолет-разведчик над Балтикой

Истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик ВВС Франции над Балтикой Фото: Андрей МИРЕЙКО

В четверг, 8 июля, российский истребитель Су-27 поднимался в небо, чтобы сопроводить самолет-разведчик Atlantique 2, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Франции над Балтийским морем. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Балтийского флота», - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Atlantique 2 французских ВВС. Подчеркивается, что нарушения госграницы России допущено не было, а российский самолет выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как ранее писал сайт kp.ru, разведывательные полеты у наших границ иностранные самолеты и беспилотники проводят регулярно, чаще всего – американские. Так, 23 июня истребитель Су-27СМ из состава дежурных сил по противовоздушной обороне поднимался в воздух, чтобы сопроводить приблизившийся к российским границам стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Охотским морем.