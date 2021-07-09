МВД намерено отменить разрешения на временное проживание в России

Разрешение на временное проживание — документ, позволяющий иностранцу проживать и работать в России в течение трех лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, который предусматривает изменение правил пребывания мигрантов в нашей стране, а также отмену временного разрешения на проживание – документа, позволяющего иностранным гражданам проживать и работать в России в течение трех лет.

«От разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться», - цитирует текст пояснительной записки к проекту закона газета «Коммерсант».

Ведомство предлагает ввести три миграционных режима пребывания в стране:

режим краткосрочного пребывания — не больше 90 дней в течение календарного года;

режим долгосрочного пребывания — больше 90 дней, без получения разрешения на постоянное проживание;

постоянное проживание — действует бессрочно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что мигрантов, которые нарушили срок или условия пребывания в нашей стране, будут вносить в специальный контрольный список МВД. Кроме того, зарубежных граждан при въезде в Россию обяжут подписывать «соглашение о лояльности». Как пояснили в пресс-центре МВД, такое нововведение в российское законодательство предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции.