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Общество9 июля 2021 5:55

МВД намерено отменить разрешения на временное проживание в России

Министерство разработало законопроект об изменении правил пребывания мигрантов в стране
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Разрешение на временное проживание — документ, позволяющий иностранцу проживать и работать в России в течение трех лет

Разрешение на временное проживание — документ, позволяющий иностранцу проживать и работать в России в течение трех лет

Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, который предусматривает изменение правил пребывания мигрантов в нашей стране, а также отмену временного разрешения на проживание – документа, позволяющего иностранным гражданам проживать и работать в России в течение трех лет.

«От разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться», - цитирует текст пояснительной записки к проекту закона газета «Коммерсант».

Ведомство предлагает ввести три миграционных режима пребывания в стране:

режим краткосрочного пребывания — не больше 90 дней в течение календарного года;

режим долгосрочного пребывания — больше 90 дней, без получения разрешения на постоянное проживание;

постоянное проживание — действует бессрочно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что мигрантов, которые нарушили срок или условия пребывания в нашей стране, будут вносить в специальный контрольный список МВД. Кроме того, зарубежных граждан при въезде в Россию обяжут подписывать «соглашение о лояльности». Как пояснили в пресс-центре МВД, такое нововведение в российское законодательство предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции.