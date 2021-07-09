Талибы* пообещали не пускать ИГ* в Афганистан Фото: REUTERS

Движение «Талибан»* не допустит присутствия боевиков ИГИЛ** в Афганистане, заявил на пресс-конференции в Москве глава делегации талибов* Шахабуддин Делавар.

Как заверил представитель «Талибана»*, организация «предпримет все меры, чтобы движения ИГ** никогда не было на территории Афганистана». Как подчеркнул Делавар, процесс вывода войск Соединенных Штатов затягивается, кроме того, Вашингтон не торопится освобождать пленных талибов*, несмотря на то, что это было прописано в соглашениях.

Тем временем официальный представитель политофиса радикального движения Мохаммад Сохаил Шахин отметил, что «Талибан»* не обещал США не нападать на административные центры провинций Афганистана. По словам Шахина, это внутренние вопросы страны, не имеющие отношения к договоренностям с Вашингтоном.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 9 июля, «Талибан»* взял под контроль контрольно-пропускные пункты на границах Афганистана с Ираном и Туркменией, которые находятся в провинции Герат. Накануне талибы* подняли свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация.

**ИГИЛ – международная террористическая организация «Исламское государство»*, запрещенная в РФ.