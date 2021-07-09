Кремль: контакты с талибами* необходимы на фоне напряженной ситуации в Афганистане

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в курсе прибытия представителей движения Талибан в Москву. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что контакты необходимы на фоне напряженного развития ситуации в Афганистане.

«Безусловно, Владимир Путин в курсе … Контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана. Эти переговоры необходимы», - заявил представитель Кремля в ходе пресс-конференции.

Пресс-секретаря российского лидера также спросили, готова ли Москва признать талибов в качестве правительства Афганистана в том случае, если движению удастся взять под контроль всю территорию страны. «Здесь вряд ли уместны эвентуальные рассуждения, поэтому не считаю возможным как-то отвечать на этот вопрос», - заявил он.

Как писал сайт kp.ru, в ходе пресс-конференции возглавляющий прибывшую в Москву делегацию движения Шахабуддин Делавар сообщил, что движение «Талибан»* намерено противодействовать контрабанде наркотиков из Афганистана, а также пообещал не допустить присутствия боевиков ИГИЛ** на территории Афганистана.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация

**ИГИЛ – международная террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в РФ.