Талибан* вошел в Кандагар Фото: REUTERS

Члены движения «Талибан»* вошли в Кандагар, второй по величине город Афганистана.

Как передает РИА Новости с ссылкой на источник, бои шли в районе центральной тюрьмы, а на данный момент продолжаются в районе рынка. В ходе столкновений были убит и получили ранения несколько мирных жителей, однако их точное число неизвестно.

В то же время Национальное управление безопасности сообщает, что ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против Талибана* в ряде районов города, в результате чего были убиты девять боевиков, а еще двое получили ранения.

Кроме того, губернатор Кандагара заявляет, что ситуация в городе под контролем и боевики отступают.

Напомним, накануне появилось сообщение о взятии «Талибаном»* под контроль контрольно-пропускные пункты на границах Афганистана с Ираном и Туркменией, которые находятся в провинции Герат. При этом Министерство иностранных дел Афганистана отрицает потерю контроля над пунктом на афгано-иранской границе.

Ранее движение Талибан* подняло свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана. Боевики заняли территорию на мосту через реку Пяндж напротив контрольно-пропускного пункта. На данный момент афганское правительство борется с талибами*, занявшими большую территорию страны.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация