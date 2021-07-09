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Здоровье9 июля 2021 13:00

Песков: Кремль поддерживает стремление к вакцинации всего населения РФ, но это труднодостижимый результат

Отказ от прививок - проявление несознательности, сказал пресс-секретарь президента
Абдулла ШАКИРОВ
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Песков назвал вакцинацию всего населения России труднодостижимым результатом

Песков назвал вакцинацию всего населения России труднодостижимым результатом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль поддерживает стремление к вакцинации от коронавируса всего населения России, однако считает это труднодостижимой целью, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позиция противников вакцинации видится Кремлю «проявлением несознательности», отметил он. «В любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинированными, надо, и, конечно, мы будем это делать», – добавил он.

Песков также заверил, что проблем с поставками вакцин от коронавируса не возникнет, поскольку объемы их производства наращиваются.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить от коронавирусной инфекции все населении России,

Как писал сайт kp.ru, ранее представитель Кремля заявлял, что «мы должны быть все недовольны темпами вакцинации от коронавирусной инфекции». Он обратил внимание на необходимость понять важность прививки от коронавируса.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства говорил, что вакцинация в России остается добровольной. По словам Пескова, ведение нового локдауна в России из-за пандемии не обсуждается, и чтобы так было и впредь, надо прививаться от заболевания.