Мясников: При скоплении народа вас защитит только вакцина и дистанция Фото: Александр Щербак/ТАСС

Защитить от коронавируса при большом скоплении людей может только вакцинация и соблюдение социальной дистанции, заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

«Маска вас не защитит при скоплении народа. Защитит только вакцина и дистанция. И вакцина защитит от тяжелого течения и смерти», – рассказал главврач московской городской клинической больницы №71 в эфире радио «Комсомольская правда».

Мясников считает, что людям пора отказаться от поездок в тесных автобусах, прижимаясь друг к другу. Кроме того, он предупредил об угрозе передвижения в метро, в особенности в часы пик. Чтобы обезопасить себя он посоветовал выбирать для перемещения велосипеды, личные автомобили, такси и больше ходить пешком.

Как писал сайт kp.ru, ранее Мясников развеял популярный миф об антитело-зависимом усилении инфекции после вакцинации от коронавируса.

Тем временем глава Роспотребнадзора призвала вакцинировать от коронавирусной инфекции все население России.