Полиция Гаити задержала 19 подозреваемых в убийстве президента Моиза

Гаитянская полиция задержала 19 подозреваемых в убийстве президента Моиза Фото: REUTERS

Национальная полиция Гаити сообщила, что правоохранители страны задержали 19 подозреваемых в убийстве главы государства Жовенеля Моиза. Из них 17 колумбийцев и два гражданина Соединенных Штатов гаитянского происхождения.

- Национальные силы правопорядка уже задержали 19 человек, из них 17 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения, подозреваемых в участии в убийстве президента Республики в ночь со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года, — сообщила полиция на своей странице в Facebook.

Полиция также разыскивает еще шесть подозреваемых, которые находятся в бегах.

Ранее два задержанных американца заявили, что главным организатором преступления является иностранец по прозвищу "Майк". По их словам, он говорит на испанском и английском языках.

Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. Премьер страны Клод Жозеф рассказал, что на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, которые говорили на испанском и английском языках. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз, женщина находится в критическом состоянии.