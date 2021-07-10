Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на дорогу в Коми

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Печоре, приземлившись на автомобильную дорогу, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Судно Piper PA-24-280, принадлежащее авиакомпании «Скайрус», вылетело для мониторинга лесопожарной ситуации. Во время полета экипаж самолета обнаружил техническую неисправность, вследствие чего был вынужден приземлиться на автомобильную дорогу. Как оказалось, у машины сломался двигатель, говорится на сайте ведомства.

На борту судна находились два человека, никто из них не пострадал. В настоящее время самолет транспортируют на аэродром Печоры.

Ранее на Ямале пропал двухместный частный самолет. Позже спасатели его обнаружили: оказалось, что судно совершило вынужденную посадку в связи с неисправностью.

Как писал сайт kp.ru, 6 июля 2021 пассажирское судно Ан-26 потерпело крушение недалеко от поселка Палана в Камчатском крае. На борту самолета находились 28 человек, никто из них не выжил. По предварительной версии, причиной крушения самолета стал сильный боковой ветер.

На Камчатке в связи с крушением самолета был объявлен трехдневный траур.