Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу

Сергей Собянин сообщил, что Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица России преодолела пиковые значения по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости, — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Сергей Собянин напомнил руководителям организаций, что если они не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников и отложат этот процесс на последний момент, то удар прежде всего придется как раз на них.

До этого Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице остается опасной. Он рассказал, что в начале болезни коронавирус маскируется под ОРВИ, но затем происходит заметное ухудшение. Собянин призвал москвичей беречь себя и соблюдать ограничительные меры.