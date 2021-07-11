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Здоровье11 июля 2021 8:32

Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу

Столица России переживает очень сложные времени, отметил московский мэр
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Сергей Собянин сообщил, что Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу

Сергей Собянин сообщил, что Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица России преодолела пиковые значения по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

- Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости, — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Сергей Собянин напомнил руководителям организаций, что если они не будут соблюдать требования об обязательной вакцинации 60% сотрудников и отложат этот процесс на последний момент, то удар прежде всего придется как раз на них.

До этого Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице остается опасной. Он рассказал, что в начале болезни коронавирус маскируется под ОРВИ, но затем происходит заметное ухудшение. Собянин призвал москвичей беречь себя и соблюдать ограничительные меры.