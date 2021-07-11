Состояние здоровья Петра Мамонова на 11 июля 2021 года: Открыл глаза, но на контакт пока не идет

Состояние здоровья Петра Мамонова на 11 июля: Открыл глаза, но на контакт пока не идет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Состояние музыканта и актера Петра Мамонова оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщила его жена и менеджер Ольга Мамонова.

По ее словам, медики пытаются вывести артиста из комы, он открыл глаза, но на контакт пока не идет.

- Рукой шевелит. Дыхание на ИВЛ, но с третьим-четвертым дыханием, говорят врачи, справляется самостоятельно. Органы действуют самостоятельно. Все сейчас очень медленно, комариными шажками движемся, — цитирует Мамонову ТАСС.

Как сообщил источник kp.ru в Минздраве Москвы, 2 июля Мамонову установили аппарат мультфильтрат, который до сих пор работает. Это устройство для гемодиализа, он заменяет почку, когда они отказали.

В начале июля 2021 сайт kp.ru сообщал, что основатель группы «Звуки Му» и известный актер Петр Мамонов был госпитализирован с коронавирусом и остается в реанимации. Правое легкое 70-летнего артиста при госпитализации было поражено на 60%, а левое – на 70%. Мамонова обезболивают морфием. У актера развилась полиорганная недостаточность, возникшая из-за нарушения функций нескольких органов. Более того, свою роль сыграли сопутствующие заболевания.