Рогозин надеется, что российские миллиардеры тоже начнут вкладываться в космические технологии Фото: Артем КИЛЬКИН

Генеральный директор российской государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил надежду на то, что российские миллиардеры тоже начнут тратить деньги на космические технологии, развивая отрасль. Об этом он сказал в воскресенье, 11 июля, комментируя полет Ричарда Брэнсона к границе космоса на корабле Unity-22.

- Я надеюсь, что однажды и наши олигархи перестанут тратить деньги на очередные яхты и ярмарки тщеславия и начнут вкладывать их в развитие космических технологий и знаний о космосе. Можно согласиться с мнением экспертом, что этот полет не имеет отношения к профессиональной космонавтике. Однако это было знаковое событие с точки зрения технологий и возможностей человечества в космосе, - подчеркнул Дмитрий Рогозин в интервью агентству ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня британский миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил полет к границе космоса, поднявшись на высоту в 86 километров на борту корабля Unity-22. Путешествие длилось около часа.

Британского предпринимателя с успешным полетом к космосу уже поздравили глава SpaceX Илон Маск и основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос.