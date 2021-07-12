В парламенте Грузии подрались представители власти и оппозиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В парламенте Грузии произошла драка между представителями властей и депутатами от оппозиции, которые требуют отставки правительства и премьера после гибели журналиста на акциях вокруг ЛГБТ-марша.

Место спикера парламента заняли представительницы оппозиции Елена Хоштария, Тинатин Бокучава, Хатуна Самнидзе, Ана Нацвлшвили, Лела Кебурия, которые вывесили на трибуне флаги Грузии и Европейского союза с требованиями отставки правительства и премьера.

Пленарное заседание парламента было сорвано. На данный момент приставы пытаются вывести часть оппозиции из зала.

Оппозиция начинает процедуру импичмента правительства Грузии.

Ранее в здание парламента ворвались представители СМИ с требованиями встречи с депутатами.

Напомним, 1 июля в Тбилиси началась так называемая «Неделя достоинства», в ходе которой представители ЛГБТ-сообществ провели ряд мероприятий. Итоговый «Марш достоинства» должен был состояться 5 июля, но противники марша с самого утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. В итоге представители ЛГБТ-сообществ заявили об отмене мероприятия, а противники марша избили несколько представителей СМИ, собирающихся освещать мероприятие.

Как писал сайт kp.ru, в минувшие воскресенье, 11 июля, скончался оператор Лексо Лашкарава, который серьезно пострадал во время акций протеста против ЛГБТ-сообщества 5 июля, точные причины его смерти пока что не известным.