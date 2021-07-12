Минэкономики ФРГ: все разрешения на строительство "Северного потока - 2" выданы Фото: REUTERS

Все разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2» выданы. Об этом сообщили в Министерстве экономики Германии.

«Все разрешения на строительство выданы - и уже давно. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство», - заявила председатель ведомства Беате Барон.

Кроме того, в правительстве ФРГ заявили, что позиция Берлина по «Северному потоку – 2» неизменна и известна украинской стороне.

«Позиция правительства ФРГ известна не только вам (журналистам), но и украинской стороне», - заявил представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, отметив, что Вашингтону важно, чтобы Украина сохранила за собой статус транзитера газа.

Напомним, ранее глава компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что работы по «Северному потоку – 2» планируют завершить в конце августа текущего года. По его словам, на сегодняшний день газопровод построен на 98 процентов. Как писал сайт kp.ru, накануне немецкий журнал Spiegel предложил несколько возможных вариантов разрешения разногласий между Украиной и Германией по поводу реализации данного проекта.