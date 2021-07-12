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Происшествия12 июля 2021 14:54

Обрушение части гостиницы произошло на востоке Китая

По предварительным данным, под завалами могут находиться около 15 человек
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Обрушение части гостиницы произошло на востоке Китая

Обрушение части гостиницы произошло на востоке Китая

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 12 июля, в китайском городе Сучжоу в восточной провинции Цзянсу произошло обрушение части гостиницы

Как передает информационный ресурс Sina, под завалами могут находиться люди. На данный момент на месте происшествия работают спасатели. Часть небольшого здания полностью обвалилась.

Местные власти пока официально не сообщают, сколько людей могло оказаться под завалами. В СМИ заявляют, что на момент обрушения в здании могло находиться около 15 человек.

Напомним, в ночь на 24 июня в Серфсайде в окрестностях Майами обрушился многоэтажный жилой дом. В первый день поиско-спасательных работ из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем несколько дней выживших не находили. Через 13 дней после обрушения здания власти приняли решение прекратить спасательную операцию, и на месте происшествия ищут тела погибших. Накануне глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава сообщил, что число погибших возросло до 90 человек.