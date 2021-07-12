Минэкономики ФРГ: вторая нитка «Северного потока – 2» почти завершена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая нитка трубопровода «Северный поток – 2» уже завершена, почти готова и вторая нитка. В настоящее время идет процесс технической приемки газопровода. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщили министерстве экономики Германии.

- Сейчас происходит процесс так называемой технической приемки - строительство первой нитки завершено, вторая почти завершена. В настоящее время должна последовать техническая экспертиза и приемка, а также разработка разрешения на ввод в эксплуатацию, - говорится в сообщении ведомства.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Минэкономики ФРГ сообщили, что все разрешения на строительство «Северного потока – 2» уже выданы. Позиция правительства Германии по поводу строительства данного трубопровода остается неизменной.

Накануне руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что работы по строительству газопровода планируют завершить в конце августа 2021 года. Сейчас «Северный поток – 2» построен на 98%.