Полиция задержала 12 участников митинга оппозиции в Тбилиси

Протестующие облили красной краской стражей порядка Фото: REUTERS

Митинг с требованием отставки правительства Грузии, проходивший в понедельник 12 июля возле здания правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» в Тбилиси завершился задержаниями. Как сообщили в МВД страны, были задержаны 12 протестующих.

В заявлении грузинских правоохранителей говорится, что демонстранты забросали яйцами здание офиса правящей партии, а также облили красной краской стражей порядка, после чего началась потасовка между полицией и митингующими. Сейчас участники акции начали расходиться.

«Участники акции вышли за рамки, допустимые законом о собраниях и свободе выражения. На данном этапе полиция в административном порядке задержала 12 человек», - отмечается в заявлении МВД.

Поводом для массовых протестов и беспорядков в Тбилиси стала гибель оператора грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы. Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 июля журналиста избили на акции ЛГБТ-сообщества, из-за чего он попал в больницу. 8 июля его выписали, а утром 11 июля оператора нашли мертвым в собственном доме. Ведется следствие.